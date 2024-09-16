РЭО опубликовал деловую программу РЭФ-2024

Пленарное заседание, 21 сессия, два паблик-тока и два отраслевых заседания пройдут в рамках деловой программы Российского экологического форума (РЭФ) в 2024 году. Российский экологический оператор, выступающий организатором мероприятия, опубликовал программу форума , который пройдет в Московской области 7−9 октября.

«РЭФ является одним из крупнейших ежегодных отраслевых мероприятий, на площадке которого собираются представители бизнеса, государства и общественности. Игроки отрасли имеют возможность вынести на повестку актуальные вопросы и проблематику, в дискуссионном формате выработать наиболее эффективные решения. В этом году РЭО подготовил обширную деловую программу, которая охватит все ключевые направления отрасли обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Участников форума ждет 21 сессия, два паблик-тока, два отраслевых заседания и пленарное заседание, на котором мы подведем итоги прошедших пяти лет реформы и обсудим ближайшие планы и задачи, а также роль инвестиций в развитии отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Пленарное заседание «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» состоится 8 октября.

В первый день деловой программы также пройдут 11 сессий по таким трекам, как инвестиции, региональные операторы, кадры, экономика замкнутого цикла, просвещение, цифровизация, экомониторинг, территориальные схемы.

Два паблик-тока будут посвящены расширенной ответственности производителей (РОП) и нормотворчеству.

Также 8 октября пройдут заседания экспертного совета по устойчивому развитию и членов Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Во второй день деловой программы РЭФ, 9 октября, состоится 10 сессий на тему пищевых отходов, отходов сельского хозяйства, раздельного сбора отходов (РСО), импортозамещения, экопросвещения, работы онлайн-площадки для торговли вторсырьем, переработки стекла, а также утилизации нефтесодержащих отходов.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает РЭО, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.