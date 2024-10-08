РЭО: оплатить долг за вывоз ТКО можно будет через «Госуслуги»
Российский экологический оператор проработает возможность оплаты задолженности за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) через «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).
«Мы проводим работу вместе с министерством строительства и ЖКХ, в ближайшее время, до Нового года по крайней мере, министерство планирует запустить функционал в „Госуслугах“, в том числе связанный с платежами за жилищно-коммунальные услуги, чтобы задолженности можно было через них оплачивать и получать соответствующие уведомления о том, что организация будет подавать в суд», — сказал Макрушин на сессии «Организационно-экономические проблемы функционирования региональных операторов по обращению с ТКО в России».
Замглавы РЭО также поддержал предложение исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Бориса Прокопьева по учитыванию в тарифе расходов по безнадежным долгам и связанных с госпошлинами.
Предложения в виде проекта нормативно-правового акта РЭО уже направил в ФАС России и Минприроды России.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, уровень собираемости платежей за вывоз ТКО среди граждан высокий.
«У сортировки источник финансирования — тариф граждан, и он в настоящий момент платится достаточно дисциплинированно. Высокая собираемость, хорошие показатели в среднем по стране — это около 93,5%. Есть отстающие, есть лидеры. В лидерах, условно, Северо-Запад и ЦФО. В отстающих, к сожалению Дальний Восток и Северо-Кавказский округ. В целом собираемость позволяет говорить о том, что проблема с финансовой стабильностью отрасли с точки зрения платежей граждан решена», — сказал Денис Буцаев на пленарной сессии.
В настоящее время на территории России определены 274 зоны деятельности регоператоров, из них в 260 зонах деятельности 184 региональных оператора оказывают коммунальную услугу.