РЭО обсудил с сенаторами вопросы утилизации низкотоварной древесины

Российский экологический оператор предложил использовать низкотоварную древесину и древесные отходы для производства продукции с высокой добавленной стоимостью с целью их максимального вовлечения в хозяйственный оборот.

Об этом рассказал директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов 3 апреля на совещании «О ходе разработки комплексной программы мероприятий, направленных на создание отрасли утилизации низкотоварной древесины, отходов лесопиления и лесопереработки» в Совете Федерации. Собрание провел член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

«РЭО подготовил техническое задание на разработку региональных программ по переходу к экономике замкнутого цикла, которая позволит субъектам утвердить до конца 2026 года план применения вторсырья в производстве. Разработка и утверждение таких программ регионами предусмотрены федеральным проектом „Экономика замкнутого цикла“. Без этих мероприятий мы не сможем достигнуть национальной цели, установленной Указом Президента России № 309, — снижения вдвое захоронения отходов и вовлечения не менее 25% вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. В частности, большое количество отходов остается невостребованным в лесной промышленности. На площадке Совфеда обсудили вопросы утилизации низкотоварной древесины, отходов лесопиления и лесопереработки», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Низкотоварная древесина — это древесина, себестоимость заготовки и транспортировки которой ниже ее продажной стоимости. По словам Игоря Забралова, ввиду отсутствия рентабельности такая древесина превращается в отход, который либо сжигается, либо перегнивает. По федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) — это отходы 5 класса опасности, в том числе отходы сучьев, ветвей и вершинок от лесоразработок; отходы корчевания пней; зелень древесная; отходы раскряжевки; отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов).

«По официальным данным формы 2-ТП, ежегодно в стране образуется порядка 1,5 млн тонн таких отходов, из которых 1,2 млн тонн утилизируется. Однако, по экспертным оценкам, отходы от лесозаготовок достигают 43% от общего объема рубок. Эти отходы, как правило, никем не учитываются. Неиспользуемая и оставленная в лесу древесная масса — это не только источник физического (захламление территории) и химического (экстрагирование различных соединений, выделение продуктов разложения и т. д.) загрязнения окружающей среды, но и потенциально опасный объект для возникновения вспышек и развития очагов фитовредителей и пожаров. Решение проблемы — использование древесных отходов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Игорь Забралов.

Он выделил три основных направления работы: биоэнергетика — производство древесных пеллет и брикетов из технологической щепы; производство строительных материалов с использованием технологической щепы — арболит, древесно-стружечные и цементно-стружечные плиты, древесно-полимерные композиты, строительные панели из стеклодробленочного материала, песчано-опилочный бетон и т. д.; получение лесохимической продукции — древесный уголь, скипидар, лаки, канифоль, спирты, эфирные масла, «древесный сахар», который может быть использован на корм жвачным животным или переработан в дальнейшие перспективные продукты, такие как ксилит и сорбит (натуральные подсластители), кормовой белок и прочее.

Технологические решения для производства всех обозначенных продуктов уже существуют, указал Забралов. Также имеются мобильные технологические решения.

Важнейшим фактором для развития переработки древесных отходов является обеспечение сбыта получаемой продукции, добавил директор по устойчивому развитию РЭО. Наиболее важную роль здесь играют исполнительные органы субъектов РФ, которые могут сформировать спрос на такую продукцию, в том числе в рамках осуществления экологичных закупок согласно Постановлению Правительства РФ от 8 июля 2022 года № 1224.

В документе говорится о закупках товаров для государственных и муниципальных нужд, для которых предъявляются экологические требования.