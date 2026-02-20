РЭО обсудил с регионами внедрение экомониторинга

На площадке Российского экологического оператора прошла стратегическая сессия «Организация и развитие территориальных систем наблюдения: оперативный мониторинг и контроль качества окружающей среды». В мероприятии приняли участие замглавы Минприроды России Денис Буцаев, эксперты РЭО, представители регионов и бизнеса.

РЭО разрабатывает проект развития территориальных систем мониторинга с внедрением новых инструментов для обеспечения контроля качества окружающей среды. Он будет включать программное обеспечение, которое объединит данные со всех постов и малогабаритных станций, ведомственных постов предприятий. В режиме одного окна сводная информация будет поступать в федеральную систему «Экомониторинг». Нововведение позволит эффективнее контролировать качество окружающей среды в регионах, а также принимать грамотные управленческие решения.

Цель стратегической сессии — совместное обсуждение и выработка оптимального состава услуги по экомониторингу. В ней приняли участие регионы, выразивших интерес в реализации совместного с РЭО проекта по экомониторингу, а также регионы, уже достигшие результатов в построении собственных сетей и сервисов мониторинга.

«Текущая ситуация такова, что у регионов либо отсутствуют собственные сети и сервисы наблюдения, либо потенциал уже внедренных их элементов не используется в полной мере. В связи с этим на базе РЭО создается оператор, который будет обеспечивать формирование и эксплуатацию региональных систем наблюдения», — сказал Денис Буцаев.

По итогам стратегической сессии будет сформирован окончательный состав услуги по экомониторингу и подготовлен пошаговый план внедрения до конца текущего года проекта в пилотных регионах.

«Стратегической сессия — уникальная возможность изучить лучшие региональные практики формирования территориальных систем наблюдения за качеством окружающей среды, поделиться собственным опытом и обсудить проблемные вопросы. Рассчитываем, что совместная работа позволит заложить фундамент для новых эффективных решений, которые помогут оперативно выявлять источники загрязнения, получать объективную информацию о состоянии природы и прогнозировать его изменения», — сказала замглавы минприроды Омской области Ольга Иванова.

«Включение Янтарного края в пилотный проект РЭО по развитию территориальных систем мониторинга — это важный этап цифровой трансформации экологической отрасли региона. Создание единого информационного пространства, объединяющего данные ведомственных постов предприятий и государственных систем наблюдения, позволит нам получать максимально объективную и оперативную картину состояния окружающей среды», — сказала глава минприроды Калининградской области Оксана Астахова.

В стратегической сессии участвовали представители Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Нижегородской, Липецкой, Омской, Свердловской, Челябинской областей, а также Красноярского края и Чувашии. Кроме того, присутствовал бизнес в лице ПАО «ГМК „Норильский никель“ и ООО „СитиЭйр“, а также некоммерческий сектор — Агентство стратегических инициатив.