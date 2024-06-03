РЭО обсудил с экспертами отрасли проблемы идентификации вторсырья на заседании НТС

Руководитель направления — замдиректора по инновациям ФГБУ УралНИИ «Экология» Анна Зальмановна Ощепкова — начала заседание с подробного рассуждения про внесенные изменения в Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в который введены понятия «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье», а также об их принципиальных отличиях.

Вслед за этим Ощепкова отметила важность и приоритетность учета доли вторичного сырья при производстве продукции, а также необходимости в разработке соответствующей стандартизирующей документации.

«Ключевым звеном в запуске экономики замкнутого цикла является применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в последующих производственных циклах. Формирование спроса на вторичные ресурсы, вторичное сырье и продукцию из них является одной из важных государственных задач и должно быть закреплено в межгосударственных стандартах и национальных стандартах Российской Федерации», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Анализ межгосударственных стандартов и национальных стандартов Российской Федерации на различные виды продукции показал, что в настоящее время в них практически отсутствуют положения, устанавливающие возможность использования вторичного сырья при производстве продукции. Только в некоторых документах по стандартизации содержатся положения о возможности использования вторичного сырья в общем перечне сырьевых материалов, то есть продукция может быть изготовлена как с использованием вторичного сырья, так и без него.

Участники Совета затронули вопрос достоверности учета применения вторичного сырья при производстве продукции товаропроизводителями. На сегодняшний день технологический регламент предприятия, наличие договоров купли-продажи вторичного сырья не гарантируют факт его использования при производстве продукции. В сложившейся ситуации недобросовестные товаропроизводители за счет государственных мер экономического стимулирования могут получать необоснованные и существенные преференции на рынке. Данный вопрос планируется дополнительно проработать с федеральными органами исполнительной власти на площадке Минпромторга России.