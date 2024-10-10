РЭО обсудил перспективы развития ФГИС «Экомониторинг»

Сессия «Экомониторинг в России — перспективы развития», посвященная созданию в России федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды, прошла 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«ФГИС „Экомониторинг“ должна стать основой единой системы государственного экологического мониторинга. Создание единой системы требует согласованного развития ее элементов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Участники сессии обсудили перспективы использования создаваемой системы и возможности, которые она может дать различным категориям пользователей.

«Создаваемая система должна стать универсальным инструментом для обеспечения экологического благополучия жителей нашей страны, сохранения окружающей природной среды, рационального природопользования», — отметил советник генерального директора РЭО Сергей Егоршев.

Общественные организации и экологические активисты потенциально являются активными пользователями системы.

«Обществу нужна достоверная, понятная и доступная информация. Гражданин не должен проходить квесты, чтобы найти необходимые ему экологические данные», — отметил в своем выступлении председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Руководитель рабочей группы Координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты Российской Федерации Александр Пшеничников отметил готовность общественных активистов принимать участие в работе по содействию соблюдения экологических норм и предоставлению достоверной информации о фактах их нарушений.

Состояние окружающей среды во многом зависит от того, насколько хорошо организован экологический мониторинг в регионах. Региональные системы могут стать оперативным источником информации для комплексной системы экомониторинга.

В рамках сессии директор ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук рассказал об инициативе Московской области по созданию и утверждению для последующего масштабирования целевой модели региональной системы экологического мониторинга.

Представители российских производственных компаний «МС Сервис», «УРУС-Умные цифровые сервисы», «Экоинструмент», SR Space рассказали о возможностях производимого отечественного оборудования и программного обеспечения для ведения экологического мониторинга.

За необходимость научного сопровождения со стороны ведущих университетов и подготовки кадров для обеспечения деятельности по эксплуатации и развитию ФГИС «Экомониторинг» и всей системы экологического мониторинга в стране высказались представители ведущих российских профильных вузов.

Директор Горного института НИТУ МИСИС Александр Мясков высказал предложение по формированию исследовательского консорциума по развитию новых подходов к проведению экологического мониторинга, включая мониторинг угольной пыли.

Профессор кафедры экологии Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Иван Васенев поддержал предложение о разработке нового профессионального стандарта для специалистов по комплексному экологическому мониторингу.

В 2024 году РЭФ проходил 7–9 октября, форум включал в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Федеральным законом от 04.08.2023 № 450-ФЗ ППК РЭО наделена полномочиями оператора ФГИС «Экомониторинг».