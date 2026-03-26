РЭО обновил функционал системы учета отходов

В разделе «Аналитика» появился подраздел «Дашборд субъекта»

Дашборд субъекта внедрили для обеспечения прозрачности операционной деятельности регоператоров, системного мониторинга состояния инфраструктуры, работы транспортного парка и иных ключевых показателей отрасли ТКО. С помощью этого аналитического инструмента в наглядной форме можно оценить текущую ситуацию в отдельно взятом регионе и сформировать целостное представление о ходе реализации отраслевых процессов.

Сформирован рейтинг мест накоплений отходов за сутки с учетом графика вывоза

В ФГИС УТКО улучшены инструменты для отслеживания соблюдения планов вывоза отходов по утвержденным графикам. Также доработана возможность автоматической загрузки сведений о графиках в карточки мест накопления отходов с использованием специального шаблона. На основе этих данных система ежедневно формирует рейтинг регионов.

При определении рейтинга учитываются все зафиксированные факты вывоза твердых коммунальных отходов, данные о которых поступили в систему до 15:00 (по местному времени региона) дня, следующего за днем выполнения работ. Актуальный рейтинг публикуется каждый день в 17:00 (по местному времени субъекта).

На Интерактивной карте добавлена возможность просмотра данных видеонаблюдения со строящихся объектов инфраструктуры обращения с отходами

Новый функционал позволяет вносить и отображать информацию о камерах видеонаблюдения, установленных на территории строящихся объектов. Так, на карте можно выделить отдельный слой перспективных объектов строительства, на которых уже сегодня установлены камеры видеонаблюдения.

«Расширение функций системы позволит наиболее эффективно управлять системой обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах. Кроме того, и федеральным природоохранным властям станет проще отслеживать ситуацию на местах», — отметили в пресс-службе РЭО.