В 2024 году в состав жюри Зеленой премии вошли 26 человек, включая представителей природоохранного блока, медийных личностей, спортсменов и экоактивистов.

«В этом году году Зеленую премию ждет расширенный состав жюри. Список номинаций увеличился и требует большего внимания со стороны представителей различных отраслей, будь то экологи, общественники, активисты или даже спортсмены, которые зачастую становятся в авангарде экологической повестки», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В состав жюри вошли три депутата — первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Руководство трех вузов также вошло в жюри Зеленой премии — ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Отрасль обращения с отходами в жюри представят — генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили, генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании Группы ЭкоЛайн Евгений Михайлов, директор выставок ВэйстТэк и ЭКВАТЭК Михаил Буховский.

Представители финансового сектора и бизнеса также вошли в жюри конкурса — это вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и заместитель генерального директора по персоналу ГК Росатом Татьяна Терентьева.

В общественном блоке жюри представлены председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, общественный деятель, основатель Всероссийского образовательного форума «Репутация» Анна Русска, и.о. генерального директора Центра просветительских инициатив Министерства просвещения России Светлана Кутукова, заместитель Председателя Правления — Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров.

«Все члены жюри отсмотрят заявки по общественному, профессиональному и юннатскому трекам, сформируют шорт-листы, из которых отберут победителей. А их мы уже объявим в декабре на торжественной церемонии», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Также в состав жюри вошли руководитель Роскачества Максим Протасов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, помощник Президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, Валерия Гулимова - Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.