РЭО объявил состав жюри Зеленой премии

Российский экологический оператор сформировал состав жюри Зеленой премии. Оценивать проекты, вошедшие в шорт-листы, будут представители бизнеса, науки, общественных организаций, вузов, органов власти и культурной сферы.

«Состав жюри отражает межотраслевой характер премии. Здесь объединились представители науки, бизнеса, власти, образования и культуры. Это позволит оценить проекты комплексно и выявить те инициативы, которые действительно меняют экологическую сферу и помогают строить экономику замкнутого цикла», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

В жюри вошли представители ведущих компаний и общественных организаций: генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, руководитель Роскачества Максим Протасов, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, президент «Деловой России» Павел Титов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Активное участие примут представители Государственной Думы: председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды Дмитрий Кобылкин, первый заместитель председателя комитета по экологии Вячеслав Фетисов, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, а также первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

Научное и образовательное сообщество представят ректоры ведущих вузов: ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор Пермского политеха Антон Петроченков, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виталий Морозов, руководитель акселерационных программ и бизнес-инкубатора МГУ им. М. В. Ломоносова Дарья Чашкина.

Также среди членов жюри — руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов, директор по городским технологиям Фонда «Сколково» Юрий Хаханов. Особое место в составе жюри занимает популярная певица Нюша.

«Зеленая премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.