РЭО объявил об экологическом мультимарафоне ко Дню защиты детей

«Дети — это не только цветы жизни, но и наше будущее. От того, какие привычки и ценности мы привьем им сегодня, зависит экологическое завтра всей страны. Мы верим, что через добрые и понятные образы, как в мультфильме „Помощники Земли“, можно привить любовь к природе и научить детей заботиться о ней с самого раннего возраста. Призываем всех ответственных за экопросвещение устраивать показы мультсериала», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

В частности, к акции уже присоединились экодома Тюменской и Свердловской областей. Там показы запланированы на 30 и 31 мая. Кроме того праздничные показы будут сопровождаться интерактивными занятиями.

Анимационный сериал РЭО «Помощники Земли» включает в себя восемь коротких серий, рассчитанных на аудиторию от пяти лет. Герои мультфильма учат бережному отношению к природе, рассказывают о раздельном сборе отходов и переработке, сражаются с Мусорным Монстром и показывают, как даже маленькие действия могут изменить мир.

Все серии доступны также онлайн — с проектом можно познакомиться на сайте ППК РЭО.