РЭО объявил о запуске номинации «Студенчество» в рамках Зеленой премии

Новая номинация «Студенчество» появится на Зеленой премии. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал 10 сентября студентам Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, как принять участие.

«Уже четвертый год мы проводим и развиваем масштабный конкурс экологических проектов — Зеленую Премию. Чтобы поддержать и поощрить студентов за научно- исследовательскую деятельность в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла с этого года мы запускаем специальную номинацию „Студенчество“. Например, студенты, занимающихся вопросами обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, могут принять участие в конкурсе и рассчитывать на денежный приз», — сообщил Денис Буцаев на открытой лекции для студентов бакалавриата базовой кафедры РЭО.

Подать заявку на участие в номинации «Студенчество» могут студенты высших учебных заведений, ведущие общественную, экспертную, научную, образовательную деятельность и реализующие экопроекты — как внутри университета, так и за его пределами.

Студенты также могут принять участие в специальных номинациях для экологических лидеров и общественных экологических проектов. Для участия необходимо зарегистрировать свой проект на сайте Зеленой премии.

Прошедшие отбор студенты смогут рассчитывать на единоразовую стипендию в размере 150 тысяч рублей (это общая сумма до вычета налогов).

В профессиональном треке РЭО также создал номинацию для образовательных учреждений. Участвовать в ней могут программы и проекты вузов, ссузов и учреждений допобразования, формирующие экологичные привычки и повышающие знания в сфере экологии, а также направленные на подготовку кадров в природоохранной отрасли.

Конкурс «Зеленая премия» оценивает достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии.