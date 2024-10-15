РЭО объявил набор на заключительную осеннюю программу ДПО в Плехановском университете

Набор на заключительную осеннюю программу дополнительного профессионального образования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» стартовал в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Программа разработал Российский экологический оператор.

«Начинается набор на заключительную программу ДПО осеннего цикла обучения в РЭУ им. Г. В. Плеханова, в котором открыта базовая кафедра РЭО. Программа направлена на подготовку кадров в сфере экономики замкнутого цикла, речь идет о создании экотехнопарков. Уверены, что программа поможет подготовить еще один пул специалистов, необходимых для отрасли обращения с отходами и построения циркулярной экономики», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Обучение по программе начнется 6 ноября 2024 года.

Формат обучения — дистанционный. Стоимость программы за весь период обучения составляет 32 000 рублей. Длительность программы — 72 академических часа.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к ответственным сотрудникам Плехановского университета.

Контакты:

— Филиппов Александр Вадимович ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Filippov.AV@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 1518).

— Иванов Андрей Анатольевич, директор бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Ivanov.AA@rea.ru, +7(495) 800-12-00 (доб. 2586).