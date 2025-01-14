РЭО объявил набор на образовательные программы в Плехановском университете

Российский экологический оператор объявил о начале набора на курсы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» в Российском экономическом университете имени Плеханова. После окончания обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации.

«Для становления экономики замкнутого цикла важно решить кадровые вопросы. РЭО разрабатывает образовательные программы совместно с вузами, включая магистратуру и курсы повышения квалификации. В феврале начнется новый набор по двум программам в Плехановском университете. Участники не только научатся чему-то новому, но и смогут содействовать укреплению кадровых ресурсов в сфере управления отходами», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Обучение по программе «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» начнется 10 февраля и продлится до 10 марта, по «Основам и принципам ЭЗЦ» — с 11 февраля по 18 марта.

Обучение будет проводиться в дистанционном формате. Стоимость каждой из программ составляет 40 000 рублей за курс. Программа «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» длится 52 академических часа, а «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» — 50 академических часов.

«По окончании курса мы получаем отзывы участников и уже видим, что предыдущие потоки показали высокую актуальность и эффективность программ. Более того, студенты охотно рекомендуют их своим знакомым», — заметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

При возникновении вопросов можно обратиться к сотрудникам университета РЭУ им. Плеханова для консультаций.