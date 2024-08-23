Российский экологический форум (РЭФ) пройдет с 7 по 9 октября в 2024 году. Организатором мероприятия, которое проходит при поддержке Правительства и Минприроды России, выступает Российский экологический оператор.

«РЭФ уже стал одним из главных отраслевых мероприятий года, он предоставляет новые возможности для дискуссий и презентации решений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Площадка форума объединяет представителей госаппарата, бизнеса, отраслевых специалистов, волонтеров и всех тех, кому небезразлична экологическая повестка в нашей стране. Сообща мы можем выявить наиболее острые вопросы и найти решения для них. Форум будет проходить в четвертый раз. В этот году сквозной темой станет пятилетие реформы обращения с отходами», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Форум пройдет на площадке СберУниверситета. Традиционно РЭФ начнется с молодежного дня, деловая программа будет проходить 8 и 9 октября.

Более подробную информацию о форуме можно найти на сайте. Деловая программа и старт регистрации будут объявлены позднее.

В 2023 году на форуме впервые масштабно прошел молодежный день, в рамках которого дали старт акции по сбору макулатуры «БумБаттл», запустили Ассоциацию мастерских переработки и провели биржу вакансий.