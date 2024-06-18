РЭО: объемы образования ТКО начнут ежегодно обновлять в терсхемах

Баланс количественных характеристик и расчетные величины образования твердых коммунальных отходов (ТКО) будут ежегодно корректироваться в территориальных схемах по обращению с отходами. Новые правила вступят в силу с 2025 года.

«Новые правила устанавливают, что территориальные схемы будут ежегодно корректироваться в части баланса количественных характеристик и расчетных величинах образования. Это обеспечит наличие актуальной информации о системе обращения с ТКО в субъектах РФ», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Также каждый год будут корректироваться данные по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО и по детализированной схеме потоков ТКО.

«По новым правилам регионы смогут формировать электронные модели терсхем и использовать для этого ФГИС УТКО, а также программное обеспечение от РЭО. Таким образом субъекты РФ смогут сэкономить бюджетные средства и не разрабатывать собственные информационные системы», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Правительство Российской Федерации приняло постановление № 775 6 июня 2024 года. Им устанавливаются новые правила разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления. Правила вступают в силу 1 января 2025 года.