РЭО: объем цифровых торгов вторсырьем достиг 157 млн рублей в мае

Пользователи Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, провели в мае 2024 года 84 сделки на общую сумму 157 млн рублей.

«Цифровая платформа по торговле вторсырьем стала еще одним важным шагом к формированию экономики замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с отходами в нашей стране. Этот инструмент помогает игрокам рынка выполнять требования расширенной ответственности производителей (РОП) и делает расчеты для уплаты экологического сбора прозрачными и понятными», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В сделках, в том числе, участвовали такие компании, как Невский экологический оператор, АО «Ситиматик — Нижний Новгород», «Торговый дом РЖД», «Ямалэкосервис», новочебоксарский филиал «Ситиматика», ООО «Банко», «Бийсквторресурсы», «РТ-Инвест Ресайклинг», «Тюменское экологическое объединение», «Ямал Экология».

Компании продавали и покупали такое вторичное сырье, как стеклобой, макулатуру и картон, ПВД (LDPE), ПНД (HDPE), ПЭТ (PET), тетрапак, цветные и черные металлы, железобетонные шпалы.

«Торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов успешно функционирует уже несколько лет. В мае пользователи ЭТП провели 84 сделки на 157 млн рублей, что свидетельствует о ее востребованности и эффективности», — отметил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.