РЭО: объем образования промышленных масел в 37 раз превысил мощности по их утилизации

Отработанные масла — это масла из машин, техники или оборудования, которые уже использовали и которые больше не подходят для работы. Их нельзя просто выбросить, потому что они вредны для природы. Такие масла нужно собирать и отправлять на переработку или безопасное уничтожение. Их перерабатывают в базовые масла, технические жидкости и компоненты для производства новых смазочных материалов. Подробнее об этом можно узнать в «Альбоме технологий утилизации отходов от использования товаров — 2024», подготовленном РЭО.

«По нашей оценке, в России ежегодно образуется около 3 млн тонн отработанных масел. В реестре утилизаторов есть две компании, мощности которых позволяют утилизировать около 80 тысяч тонн. Отработанные масла — не отходы, а ценный ресурс, который можно использовать повторно, и их переработка — важный элемент экономики замкнутого цикла. Это позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и экономить сырье. Масло может быть очищено и использовано повторно, а значит, оно не должно попадать в почву или водоёмы», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Таким образом, сейчас объемы образования отработанных масел превышают мощности по их переработке в 37,5 раз.

В процессе утилизации масла очищают от воды, примесей, тяжелых металлов и токсичных соединений с помощью фильтрации, вакуумной сушки, центробежной обработки, адсорбции и других методов. Полученное в результате переработки базовое масло может снова использоваться в промышленности.

Чтобы масла можно было переработать, важно правильно их собирать и хранить: их запрещено смешивать с красками, растворителями и другими отходами. Для граждан работают специальные пункты приема при сервисных центрах и магазинах смазочных материалов. Организации, не имеющие лицензии на обращение с опасными отходами, обязаны передавать масла переработчикам в течение 11 месяцев с момента образования.

По оценке РЭО, переработка считается эффективной, только если из каждого литра отработанного масла удаётся вернуть не менее 50% полезного продукта. Это позволяет не только сокращать вред экологии, но и поддерживать устойчивую модель производства и потребления.

«Альбом технологий утилизации отходов от использования товаров — 2024» можно скачать на сайте РЭО в разделе «технологии» по ссылке.