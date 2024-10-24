РЭО: объект ТКО мощностью 500 тысяч тонн построен на 70% в Крыму

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел 24 октября совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ход строительства комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белогорском районе.

«В Белогорском районе строится один из трех комплексных объектов обращения с ТКО мощностью 500 тысяч тонн обработки в год. Сегодня проверили статус выполнения работ. Строительная готовность объекта составляет 72%. Еще два объекта строятся в Сакском (мощность — 200 тысяч тонн) и Ленинском (160 тысяч тонн) районах. Создание объектов позволит Крыму выполнить цели нацпроекта „Экология“ и обеспечить 100%-ную обработку ТКО и снижение захоронения до 50%, причем на пять лет раньше обозначенного президентом срока», — сообщил Денис Буцаев.

«С 2019 года в нашей стране реализуется реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. У вас в рамках нацпроекта „Экология“ строятся три объекта для обработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 860 тысяч тонн отходов в год. Два из них мы сегодня посещаем. Безусловно, надо вовремя завершить строительство и ввести их в эксплуатацию», — сказал Дмитрий Патрушев на встрече с главой региона.

На КПП объекта в Белогорском районе уже установлены весы для весового контроля мусоровозов, созданы ванна дезинфекции колес большегрузного транспорта, резервуар чистой воды, емкость накопления концентрата, очистные сооружения.

«Подрядчик задействует в работе порядка 220 специалистов ежедневно, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года в рамках лимитов будет произведена закупка необходимых материалов, чтобы не допустить последующего удорожания объекта», — отметил Сергей Аксенов.

Возведены железобетонные фундаменты, полы и колонны здания мусоросортировочного комплекса. Выполнен монтаж металлоконструкций бытовой пристройки, а также ограждающих конструкций. Ведутся работы по монтажу кровли.

На участке компостирования возведены железобетонные конструкции, установлено технологическое оборудование, смонтированы аэрационные лотки. Начались первичные индивидуальные испытания оборудования.

Также строители проложили сети наружного водопровода, пожарного водовода и питьевого водопровода.

Стартовали работы по благоустройству территории.