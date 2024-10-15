РЭО: объект мощностью сортировки 25,6 тысячи тонн появится в Воронежской области

Российский экологический оператор вложит в новый объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области почти 482 млн рублей. Регион подписал концессионное соглашение о создании объекта.

«В Воронежской области появится мусоросортировочный комплекс мощностью 25,6 тысячи тонн в год, мощность размещения составит 25 тысячи тонн в год. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, которое регион заключил с концессионером. Стоимость создания объекта оценивается в 695,766 млн рублей, финансирование со стороны РЭО составит 481,797 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Правительство Воронежской области и ООО «Экомир» подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта «Полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс в Поворинском муниципальном районе Воронежской области» 23 сентября 2024 года.

Проектная документация на объект была разработана ранее регионом и передана концессионеру. Выход на финансирование возможен уже в 1 квартале 2025 года.