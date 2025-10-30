РЭО: новый региональный оператор приступит к работе в Свердловской области с 1 ноября

С 1 ноября в Свердловской области начнет работу новый региональный оператор по обращению с отходами — ООО «Экопарк». Он будет обслуживать 16 муниципальных зон и пришел на смену временного регоператора АО «Спецавтобаза».

«Начало работы нового регионального оператора в Свердловской области — важный шаг для повышения качества и стабильности услуг в сфере обращения с отходами. РЭО обеспечивает комплексную поддержку регионам — от обновления техники до внедрения современных управленческих и цифровых решений», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Компания полностью готова к выходу на маршрут: сформирован автопарк из 105 мусоровозов. Из них 21 машина приобретена по программе льготного лизинга.

Программа льготного лизинга от РЭО, Минприроды России и АО «Росагролизинг» направлена на обновление и расширение парка техники региональных операторов, что позволяет ускорить переход к современной и эффективной системе обращения с отходами. За счет этой программы компании могут приобретать специализированные мусоровозы и другую технику на выгодных условиях, что снижает финансовую нагрузку и способствует бесперебойному вывозу ТКО в регионах. Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнатьна сайте проекта.