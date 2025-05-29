РЭО: новый экоцентр открылся в Воронеже

В Воронеже перезапустили экоцентр «Сфера». Его площадь — 600 квадратных метров. Половину из них отвели для проведения экопросветительских мероприятий, мастер-классов и встреч. Для посетителей они бесплатны.

«Экоцентры — это отличная возможность для людей узнать больше о природе и научиться бережно к ней относиться. Кроме того, экоцентры часто становятся площадками для важных инициатив — от раздельного сбора отходов до волонтерских акций, что делает их точками притяжения в городе», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Открыл экоцентр «ВкусВилл» в партнерстве с воронежскими экологическими проектами «Собиратор», «Сборка» и «РазДельный Сбор». Ответственный бизнес помог не только перезапустить экоцентр, но и значительно его улучшить.

«Сфера» — перезапуск экоцентра, который успешно работал в Воронеже с 2021 по 2024 год, но закрылся из-за вынужденного прекращения аренды помещения. За период существования экоцентра в Воронеже было проведено уже более 500 экопросветительских мероприятий с охватом более 30 тысяч человек. «ВкусВилл» выступил спонсором проекта: компания полностью покрывает расходы на аренду помещения и коммунальные услуги. Возглавила «Сферу» руководительница «Собиратора» в Воронеже — Анна Слепокурова.

«Экоцентр „Сфера“ — это не только пункт приема вторсырья, а целое экопространство. В экоцентре можно будет сдать больше 50 видов вторсырья на переработку, в том числе редко принимаемые фракции, переработать старые предметы в новые изделия, посетить просветительские мероприятия, купить экологичные товары», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Благодаря «Сборке» в новом пространстве появилась мастерская переработки, в которой посетители могут сами попробовать переработать вторичные ресурсы в новые изделия и памятные сувениры.

Новый экоцентр находится на ул. Станкевича, д. 41.

Режим работы: четверг, пятница, суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00.