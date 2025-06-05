РЭО: новые требования к объектам ТКО вступят в силу 1 сентября

Единые требования к объектам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утвердило Правительство РФ в соответствующем Постановлении. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. Они, в том числе, касаются создания мусороперегрузочных станций, а также устанавливают минимальный объем извлечения вторресурсов на объектах обработки ТКО. В подготовке проекта документа принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«Новые поправки в законодательство направлены на создание к 2030 году устойчивой системы обращения с отходами, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Это обширный перечень изменений, касающихся требований к созданию и эксплуатации мусороперегрузочных станций, а также установления минимального объема вторичных ресурсов, которое извлекается на объектах обработки отходов», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Мусороперегрузочные станции — это предприятия, на которых отходы временно собираются. Затем отходы формируют в крупные партии и перевозят на объекты обработки или утилизации вдали от непосредственного места сбора отходов. Такие станции позволяют снизить нагрузку на дороги и выбросы в атмосферу, повысить эффективность отрасли. Как правило, мусороперегрузочные станции строят на труднодоступных территориях, где затруднена логистика. Например, Республика Саха (Якутия).

Требования к перегрузочным станциям

По данным РЭО, на труднодоступных территориях планируется создание 355 перегрузочных станций. С 1 сентября на таких станциях перегружать отходы можно будет из мусоровозов и другого транспорта непосредственно в большегрузы (метод прямой погрузки) или с организацией площадок накопления ТКО.

На перегрузочных станциях нельзя будет хранить ТКО на открытых площадках навалом, насыпью, в виде гряд, а также извлекать из них вторичные ресурсы. Мусороперегрузочные станции должны будут иметь ограждения, твердое покрытие, и не допускать подтопления.

В проекте предусмотрен переходный период к этим требованиям. Если перегрузочные станции спроектированы, построены или реконструированы до 1 сентября 2025 года, то привести их к новым требованиям можно будет в срок до 1 сентября 2026 года.

Требования к объектам обработки ТКО

Для объектов обработки ТКО будут установлены требования в части минимальных значений извлечения вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию. Исключение — энергетическая утилизация и органика для производства грунтов.

Если регион планирует направлять органическую часть ТКО на переработку в искусственные грунты, то территориальная схема обращения с отходами должна предусматривать соответствующую сортировку. В этом случае на объектах обработки ТКО необходимо извлекать из общего потока отходов не менее 30% органической фракции — такое требование должно быть зафиксировано в проектной документации.

Если проектирование, строительство или реконструкция объекта была завершена до 1 сентября 2025 года, то с 1 сентября 2026 года количество вторичных ресурсов на таких объектах должно извлекаться на уровне, предусмотренном проектной документацией, но не менее 9% от массы поступивших ТКО.

Для «новых» объектов (проектирование, строительство, реконструкция завершены после 1 сентября 2025 года) доля вторичных ресурсов вырастает с 1 сентября 2025 года. Для объектов обработки отходов мощностью менее 100 тысяч тонн в год — их должно быть минимум 13%, для объектов мощностью 100 тысяч тонн в год и более — не менее 15% от массы поступивших ТКО.

Такие показатели по извлечению вторичных ресурсов технологически достижимы. Это подтверждает как проектная документация, разрабатываемая при строительстве объектов, так и статистика отбора вторичных ресурсов. Текущий показатель извлечения вторичных ресурсов из ТКО при обработке превышает 12%. В отдельных случаях, на наиболее современных автоматизированных производствах, удается достичь показателей, превышающих 20%.

После принятия постановления единые требования будут действовать до 1 июня 2027 года. Далее они будут пересмотрены и продлены.