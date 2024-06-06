РЭО, Новосибирская область и «Акрон Холдинг» создадут систему обращения с отходами электроники

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о совместном сотрудничестве направленное на совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Документ был подписан 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Отходы электроники и электротехники — одни из самых сложных отходов для переработки, поскольку являются многокомпонентными, в них могут содержаться одновременно черные, цветные, драгоценные металлы, разные виды пластиков и стекло. Также такие отходы часто содержат опасные компоненты. В этой связи необходим тщательный продуманный подход в области развития утилизации. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью и „Акрон Холдингом“, будем вместе работать по развитию системы сбора так и переработке ОЭЭО в регионе», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения планируется совместная реализация инвестиционного проекта по созданию центра переработки ОЭЭО на территории Новосибирской области, а также по развитию сети пунктов приема ОЭЭО в различных форматах.

«Совместно с Правительством Новосибирской области и ППК „РЭО“ нам предстоит наладить эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия нашего Холдинга имеют большой опыт в этом вопросе, мы участвуем в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ.Организованные нами пункты и инструменты сбора электроники показали хорошие результаты в нескольких регионах. Эти положительные практики мы будем применять и в других субъектах России», — отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Также документ предполагает тесное взаимодействие с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для увеличения отбора ОЭЭО с объектов обработки ТКО.