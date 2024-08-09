РЭО: новое регулирование поможет росту производства продукции из строительных отходов

Кроме того, президент поручил разработать и представить предложения по повышению привлекательности деятельности по обращению с отходами строительства, а также с отходами производства III–V классов опасности, предусмотрев меры по стимулированию извлечения из них вторичных ресурсов и получения продукции.

Перечень поручений утвержден по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

«Строительные отходы, которые относятся к 3−5 классу опасности, в большинстве случаев попадают на захоронение. На данный момент нет единой и понятной системы регулирования обращения с такими отходами. При этом такие отходы имеют высокий потенциал к вовлечению в хозяйственный оборот для производства новой продукции, в том числе при условии их раздельного сбора, обработки и утилизации. Так, за I квартал 2024 года было произведено 2 460 000 тонн продукции с использованием отходов строительства и сноса, такой как цементы, клинкеры, теплоизоляционные материалы, пеностекло, изделия из керамики. Достигнутое значение можно увеличить в десятки раз«, — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По словам Буцаева, РЭО являлся одним из инициаторов законопроекта, которым предлагается максимально приблизить применяемую регуляторику в области обращения с ТКО к отходам строительства, в том числе, с использованием инструментов, которые доказали свою успешность в отрасли ТКО. Это касается мер инвестиционной поддержки, инструментов мониторинга и контроля, информационной системы, которая позволяла бы отслеживать движение указанных отходов.

«У нас уже функционирует система прослеживаемости за всеми мусоровозами ТКО в России через федеральную государственную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). В ней зарегистрированы около 16,5 тысяч мусоровозов, оснащенных системой ГЛОНАСС. Если аналогичная система будет распространяться на строительные отходы, мы будем четко понимать весь жизненный цикл таких отходов и будем уверены в безопасности принятой схемы обращения с такими отходами для окружающей среды», — добавил Денис Буцаев.

РЭО неоднократно выступал с предложением о создании специализированных площадок по сбору строительных отходов, чтобы у людей была возможность легально избавляться от отходов строительства и ремонта. Такая практика существует в мире. Чтобы к этому прийти, потребуется создать необходимые нормативно-правовые условия.