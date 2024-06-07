РЭО, Нижегородская область и «Акрон Холдинг» создадут предприятие по утилизации отходов электроники

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня.

«Экономика замкнутого цикла предполагает максимальное вовлечение вторсырья в оборот. Для того, чтобы извлекать ценные ресурсы из отходов необходимо наладить систему сбора и утилизации. Что касается отходов электроники и электротехники, то они требуют еще более тщательного подхода и профессионализма из-за их многокомпонентности. В рамках подписанного соглашения с Нижегородской областью и „Акрон Холдингом“ будет проводиться работа по развитию комплексной инфраструктуры по обращения с отходами электроники и электротехники в регионе, в том числе создание высокотехнологичного предприятия по утилизации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Построение новой системы сбора и утилизации отходов электрического и электронного оборудования отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Это также даст новые рабочие места в регионе.

«Сейчас в Нижегородской области ежегодно образуется около 34 тысяч тонн отходов электронного и электрического оборудования. В регионе нет крупных специализированных предприятий по переработке таких отходов, поэтому большая часть не утилизируется должным образом. После запуска проекта у нас появится предприятие, которое сможет перерабатывать 50 процентов отходов, образующихся в регионе. Мощности предприятия позволят охватить переработку отходов электроники и из соседних регионов, например, из Мордовии. Наша область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места», — заявил Глеб Никитин.

Планируемая мощность предприятия — до 36 тыс. тонн в год, инвестиции в проект могут составить 1,2-1,6 млрд рублей. Планируется создать 75 новых рабочих мест.

«Нижегородская область является одним из лидеров по внедрению экологических практик. Регион по праву можно назвать „законодателем“ зеленой политики. Приятно работать с регионом, который проявляет высокую активность в сфере совершенствования системы обращения с отходами. Уверен, новое утилизационное предприятие даст дополнительные возможности в достижении регионом показателей, обозначенных нацпроектом „Экология“», — отметил Павел Морозов.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.