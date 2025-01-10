РЭО назвал значимые инвестпроекты обращения с ТКО в 2024 году

КПО «Островский» и КПО «Кингисепп» в Ленобласти, КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге, «ЭкоЛайн-ВторПласт» в Подмосковье, «КПО Тула» названы одними из самых значимых инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2024 году. По данным Российского экологического оператора, который принимал участие в реализации проектов, их общая стоимость составила более 44 млрд рублей.

«Одними из самых значимых для достижения национальных целей по ТКО и ЭЗЦ в 2024 году стали шесть инвестпроектов. Это два комплекса по обращению с ТКО в Ленобласти, один комплекс в Санкт-Петербурге, один комплекс в Туле, полноцикловый завод по переработке пластика в Подмосковье. Отдельно хочется отметить современный объект размещения отходов в Дагестане, который ввели в конце года. Для реализации проектов РЭО использовал такую меру поддержки, как льготный заем из средств от выпуска облигаций РЭО. Новые объекты позволят указанным регионам достичь показателей по снижению захоронения отходов, увеличению их обработки и вовлечению в хозяйственный оборот в виде вторичных ресурсов и сырья», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На реализацию инвестпроекта КПО «Островский» в Ленобласти было выделено финансирование в размере 14,6 млрд рублей, оно было предоставлено в виде льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО. Мощность обработки на объекте составит 600 тысяч тонн в год, утилизации — 360 тысяч тонн, в том числе 240 тысяч тонн методом компостирования. Предполагаемая дата ввода — 2026 год.

Также в Ленобласти уже заработал КПО «Кингисепп». Это передовой и высокотехнологичный комплекс мощностью обработки 300 тысяч тонн. На предприятии установлено отечественное оборудование, которое принимает весь поток ТКО из восьми районов региона. Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд рублей, включая 2,9 млрд рублей со стороны РЭО.

Еще один крупный проект — КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Первая очередь на 200 тысяч тонн была введена в 2023 году, в 2024-м ввели линию сортировки на 400 тысяч тонн. Стоимость проекта составила 8,7 млрд рублей, около 50% из которых со стороны РЭО.

Новый комплекс «КПО Тула» уже принимает на обработку 480 тысяч тонн отходов в год, из них 209 тысяч тонн направляются на утилизацию. На комплексе применяют инновационную технологию — впервые в России для обработки отходов и отбора самых мелких фракций используют гидросепарацию. Стоимость проекта составила 5,8 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей со стороны РЭО.

В Московской области появилось производство полного цикла с глубокой утилизацией пластика «ЭкоЛайн-ВторПласт». Мощность объекта составила 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производство вторсырья — 47 тысяч тонн. Уникальность предприятия заключается в том, что сырье на него поступает прямо с комплекса «Восток». Инвестиции в проект составили около 10 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей от РЭО.

В Дагестане построили первый из 6 перспективных предприятий в сфере отходов — современный, высокотехнологичный полигон. Мощность объекта — 300 тысяч тонн в год. Объект построен за счет субсидии в размере 1,8 млрд рублей. В 2025 году в Дагестане построят еще 2 таких полигона и 3 мусоросортировочных комплекса.