РЭО назвал важнейшие принятые нормативные правовые акты в отрасли ТКО в 2024 году

Правила коммерческого учета, порядок разработки территориальных схем и закон о медицинских отходах стали главными нормативно-правовыми актами, принятыми в прошедшем году. Подробнее о них рассказали 8 октября на сессии «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» в рамках Российского экологического форума (РЭФ).

«В начале реформы мы начинали фактически с чистого листа, в тот момент не было ни нормативки, ни понимания того, что и где строить и какой вообще объем образования отходов в стране. Теперь каждый год выпускается целый пакет нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование системы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла. В 2024 году важнейшими принятыми актами стали правила коммерческого учета (ППРФ от 24.05.2024 № 671), порядок разработки терсхем (ПП РФ от 06.06.2024 № 775) и закон о медицинских отходах (ФЗ от 08.08.2024 № 306-ФЗ)», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что принятый порядок разработки территориальных схем позволит более четко формировать схемы потоков ТКО.

«Те территориальные схемы, которые мы видим в последнее время, которые приходят к нам на экспертизу, грешат большим недостатком. Если раньше мы видели территориальные схемы, которые детализированы, просчитывают всю схему потоков, баланса на весь срок действия терсхемы, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что на ближайший год описаны лишь некоторые схемы потоков, приведены общие нормы, все очень расплывчато. Это постановление детально регламентирует содержание территориальных схем и требует, чтобы все было просчитано на срок действия терсхемы. Технически это возможно, уже 10 лет как есть и программные средства, и возможности все посчитать», — сказал он на сессии.

Также в 2024 году были приняты изменения в Постановление Правительства РФ № 484, касающиеся освобождения от НДС (ППРФ от 27.01.2024 № 70), правила предоставления субсидий на облеты с использованием беспилотных автоматических систем (ПП РФ от 20.01.2024 № 32), изменения в Постановление Правительства РФ № 1300 в части возможности создания контейнерных площадок без оформления земельных участков (ПП РФ от 24.06.2024 № 850).

В работе при участии РЭО находятся такие нормативные правовые акты, как законопроект об обращении с ТКО на труднодоступных территориях, законопроект об отходах строительства и сноса, проект Постановления Правительства РФ о правилах обращения с ТКО.

Также в проработке — законопроект о регулировании деятельности по компостированию, законопроект об электронных площадках по торговле вторичными ресурсами и вторичным сырьем из ТКО, законопроект о создании федеральной государственной системы обращения с отходами, приказ Минприроды РФ о правилах инвентаризации объектов размещения отходов, приказ Минприроды РФ о внесении изменений в состав данных, размещаемых во ФГИС УТКО.