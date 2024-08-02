РЭО назвал условия для оплаты вывоза ТКО по факту

Российский экологический оператор провел 1 августа вебинар на тему «Новый порядок коммерческого учета объема и массы твердых коммунальных отходов (ТКО). Заместитель гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин рассказал о переходе на расчет по факту для различных категорий потребителей, в том числе жителей многоквартирных домов (МКД), СНТ, юридических лиц, о новых полномочиях регионов в этой сфере и расчетах с объектами обращения с ТКО без весового контроля.

«Новая редакция правил коммерческого учета ТКО, утвержденная постановлением № 671, теперь по сути синхронизирована с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, что облегчит работу управляющим компаниям. Будут ужесточены правила для объектов, не имеющих приборов весового контроля. Новые правила рассчитаны на совершенствование системы обращения с ТКО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Одной из главных тем вебинара стал расчет по «факту». «Расчеты по нормативам — это база, но есть прямо прописанные случаи, когда потребитель может требовать перехода на „факт“, и ему нельзя отказать. Например, когда к контейнерной площадке привязан один потребитель. Также закрепили в правилах, что переход на „факт“ осуществляется с письменным договором», — сообщил Алексей Макрушин.

Для случаев, когда к контейнерной площадке привязаны несколько потребителей, постановлением закреплены формулы для расчета по «факту». При этом сам переход к расчету в таком случае возможен только по соглашению сторон.

Появилась возможность рассчитываться по массе на всех стадиях обращения с ТКО, в том числе и при расчетах с потребителями (с учетом определенной плотности). Это позволит сводить балансы в показателях массы от стадии образования до стадии захоронения ТКО, добавил Макрушин.

«Важный момент, который не всегда осознается потребителем при стремлении перейти на систему коммерческого учета „по факту“ — требования СанПин. К нам в ассоциацию „Ресурс“ регулярно обращаются и хозяйствующие субъекты, и уполномоченные от лица МКД управляющие компании, у которых есть убеждение, что они могут выставить на контейнерной площадке минимум контейнеров, хоть один, и тем самым факт будет уменьшен. Это не так. Число контейнеров опирается на нормативные требования и регулярность вывоза также. То есть существует большой шанс, что уменьшения платы не будет», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.