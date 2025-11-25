РЭО назвал три инновационных метода переработки пластика

Представители РЭО приняли участие в круглом столе Совета Федерации по экономической политике «Инновационные подходы к переработке и повторному использованию пластика».

На мероприятии советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев представил обзор актуальных технологических решений. По его словам, в мировой практике инновационные методы переработки пластика развиваются по трем ключевым направлениям.

Первое — растворительная сепарация. С ее помощью можно перерабатывать сложную многослойную упаковку и выделять чистые полимеры из загрязненных смешанных потоков.

Второе — пиролиз, высокотемпературная обработка без доступа кислорода. Так неперерабатываемые иным способом пластиковые отходы превращают

в продукты, которые могут использоваться повторно: пиролизное масло, газ и технический углерод.

Третье — это химическая переработка, которая позволяет расщеплять пластиковые отходы (например, ПЭТ и полиолефины) до мономеров. На выходе получается сырье, полностью сопоставимое с первичным. Оно пригодно даже для нужд пищевой промышленности. Такой вид переработки с России сейчас проходит стадию пилотных проектов и в перспективе может стать одним из ведущих направлений, фактически замыкая пластик в полноценный цикл.

«Сегодня на мировом рынке пластик перерабатывают несколькими принципиально новыми способами, и Россия уже обладает технологическим заделом для их развития, — отметила по итогам мероприятия генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Наша задача — поддерживать масштабирование инноваций и создавать условия, при которых пластик перестает быть отходом и становится полноценным ресурсом».

Российский экологический оператор последовательно поддерживает внедрение инновационных решений в сфере обращения с отходами, поскольку такие технологии формируют основу экономики замкнутого цикла и напрямую влияют на выполнение отраслевых целей по вовлечению вторсырья в оборот.