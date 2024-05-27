РЭО назвал топ-5 регионов по проведению уроков «Помощники Земли»

Ставропольский край, Донецкая Народная Республика, Севастополь, Московская и Запорожская области стали лидерами по проведению уроков «Помощники Земли». В этих субъектах было вовлечено наибольшее количество образовательных учреждений.

«Все большей популярностью пользуется интерактивный курс „Помощники Земли“, созданный РЭО для детей от 5 до 11 лет. За апрель и май по всей России появилось более 2500 помощников Земли. А самыми активными субъектами стали Ставропольский край, ДНР, Севастополь, Московская и Запорожская области. Курс направлен на популяризацию экопривычек и экологического образа жизни среди юных граждан, без чьего вовлечения невозможно представить формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране, а значит, и снижения отходов на полигонах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В проекте на сайте «ЭкоХод» уже активно участвуют детские сады и начальная школа из 33 субъектов Российской Федерации.

Самыми активными образовательными учреждениями стали РЦШО «Завидово» (Тверская область), МБДОУ — детский сад «Тургай» Тукаевского муниципального района (д. Старые Ерыклы, Республика Татарстан), МБДОУ «Детский сад № 31» (Ставропольский край).

Юные помощники Земли из Детского сада «Ласточка» Запорожской области творчески включились в борьбу с мусорным монстром. Благодаря воспитателю Евгении Губановой ребята начали свое путешествие в страну Экологии.

В РЦШО «Завидово» педагоги большое внимание уделяют вовлечению семьи в экологическое просвещение. На занятии ребята смогли не только узнать об экопривычках, но и рассказать, какой вклад делают родители в сохранение окружающей среды.

«Оказалось, что некоторые родители работают на предприятиях по переработке отходов. Вот так, знания об основах экономики замкнутого цикла оживают и становятся значимыми для ребят. Поэтому семья играет большую роль в формировании экологической культуры ребенка, а значит, и общества в целом», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.