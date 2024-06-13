РЭО назвал топ-3 регионов по количеству пунктов приема вторсырья

Москва и Подмосковье насчитывают больше всего пунктов приема вторичного сырья на интерактивной карте «Уберу» (Uberu) Российского экологического оператора. За ними следуют Санкт-Петербург, Ленинградская и Новосибирская области.

«Карта „Уберу“ насчитывает более 65 тысяч пунктов приема вторсырья. По количеству размещенных на карте пунктов в лидеры вышли несколько субъектов РФ: Москва и Московская область с 17 788 пунктами, Петербург и Ленобласть с 12 568 пунктами, Новосибирская область с 1559 пунктами. Органы власти регионов оценили нашу карту и стали размещать ее на своих сайтах. Также нашей картой интересуются не только органы власти субъектов РФ, но и крупные организации», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По количеству пунктов среди городов на первом месте оказался Санкт-Петербург (11 722 пунктов), на втором — Москва (8123), на третьем — Тула (1224).

«Среди регионов, разместивших карту „Уберу“ на своих сайтах, — Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Волгоградская, Курганская и Архангельская области. Другие регионы активно ведут работы по размещению карты», — отметил заместитель гендиректор по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» также организован Telegram-канал и группа VK.