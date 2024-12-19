РЭО назвал страны для сотрудничества в сфере отходов

РЭО рассматривает пилотные проекты по строительству комплексных объектов по обращению с отходами с применением российских технологий и оборудования в таких странах, как Мьянма, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Филиппины, Эфиопия. Об этом генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сказал в своем выступлении на XI заседании Форума «Аполло» 16 декабря в Москве.

«Сегодня, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, такими как изменение климата, крайне необходимо объединять усилия всех заинтересованных сторон. Мы должны работать вместе, чтобы находить решения, которые будут способствовать устойчивому развитию и сохранению природных ресурсов для будущих поколений. И это уже происходит. Потому что экология не знает границ. Также важно, чтобы культурное сообщество следовало принципам осознанного потребления, внедряло экоповестку. Наше сотрудничество с зарубежными партнерами позволяет нам делиться лучшими практиками, внедрять инновационные технологии и разрабатывать совместные проекты, направленные на достижение общих целей», — отметил глава РЭО.

Одной из главных задач кооперации он назвал продвижение российской продукции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и создание экономики замкнутого цикла. Среди других задач — экспорт российских ИТ-технологий, мониторинг природоохранного законодательства, а также привлечение зарубежных инвестиций.

Также РЭО рассматривает пилотные проекты по строительству комплексных объектов по обращению с отходами с применением российских технологий и оборудования в таких странах, как Мьянма, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Филиппины, Эфиопия.

РЭО уже достиг договоренностей о реализации трех таких международных проектов. Первый проект — в Мьянме, здесь партнерами выступают Деловой совет Россия — АСЕАН и Деловой совет Россия — Мьянма. Второй проект — в Алжире, основные партнеры — Посольство АНДР в России и Национальное алжирское агентство по отходам. Третий проект — на Шри-Ланке, партнеры — Посольство Шри-Ланки в России и Министерство промышленности Шри-Ланки.

Также есть договоренности с компаниями из Индии и Китая о реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке отходов на территории России. Это предприятие по переработке текстильных отходов и проект по переработке и производству многослойной, асептической и экологической упаковки.