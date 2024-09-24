РЭО назвал спикеров деловой программы РЭФ-2024

«Участниками деловой программы РЭФ являются представители бизнеса, государства и общественности. На площадке РЭФ в рамках 21 сессии, двух паблик-токов, двух отраслевых заседаний и пленарного заседания они обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием отрасли и формированием экономики замкнутого цикла. Участниками данных мероприятий станут как представители отраслевых компаний и общественных организаций, так и министры, руководители госучреждений», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В пленарном заседании примут участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, Председатель Совета Директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов, ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, Заместитель Председателя Комиссии по природным ресурсам и окружающей среде Сената Таиланда Вирасак Коусурат.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган выступят на сессии, посвященной работе региональных операторов.

Спикерами на сессии об инвестициях будут вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин и руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

В сессии по треку «Кадры» примут участие ректоры ведущих вузов страны, в частности ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова.

Программу всех дней проведения форума с точным временем сессий и спикерами можно скачать по ссылке.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.