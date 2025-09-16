РЭО назвал самые частые ошибки в проектах территориальных схем

Российский экологический оператор проанализировал 39 территориальных схем (терсхем) обращения с отходами в 2025 году. В компанию их направили власти субъектов. Эксперты РЭО по итогам оценки обнаружили, что менее 10%, или 3 терхсхемы, соответствуют всем нормам, утвержденным постановлением Правительства № 775. В остальных схемах РЭО выявил нарушения.

«Специалисты РЭО выделили пять основных ошибок, которые чаще всего встречаются при их разработке. Это и неполное размещение данных в системе учета отходов, и расхождения между текстовой и электронной версиями документов, и просчеты в части сроков или целевых показателей. Сегодня наша задача — помочь регионам эти ошибки исправить, чтобы перейти к полноценной цифровой системе управления отходами и развитию экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Чаще всего регионы не полностью заполняют электронную модель терсхемы в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Бывает, что данные в текстовой части и в электронной модели расходятся — отличаются характеристики объектов и балансовые показатели.

Еще одна типичная ошибка — неверные сроки: регионы закладывают расчет меньше чем на 10 лет. Часто отсутствует анализ стоимости транспортировки с учетом перегрузочных станций, а целевые показатели по утилизации и обезвреживанию отходов либо неполные, либо нереалистичные.

Лишь немногие регионы смогли выполнить новые требования полностью. Это объясняется тем, что им нужно оцифровать огромный массив данных и просчитать последствия для тарифов, которые закладываются в территориальные схемы.

РЭО анализирует всю систему обращения с ТКО в регионах, в том числе достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ, на основе создаваемой инфраструктуры. По итогам экспертизы все регионы получают рекомендации от РЭО и дорабатывают проекты территориальных схем с учетом выявленных замечаний.