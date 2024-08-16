РЭО назвал регоператоров в красной зоне риска

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» из Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» из Якутии и ООО «Чистый город» из Курганской области находятся в красной зоне риска, им грозит прекращение деятельности.

Работу регоператоров обсудили 15 августа на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Заседания еженедельно проводит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«На заседании еженедельного штаба одним из вопросов является деятельность регоператоров. Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) провели оценку устойчивости регоператоров по обращению с ТКО и выявили высокие риски у 4 организаций в 4 зонах деятельности 3 субъектов Российской Федерации. Это СМУП „Коммунальник“ и МБУ „Северо-Эвенский ОЦ“ из Магаданской области, ООО УК „Айхалцентр“ из Якутии, входящие в три зоны Дальневосточного федерального округа, и ООО „Чистый город“ из Курганской области, входящий в одну из зон Уральского федерального округа. Всем этим региональным операторам грозит прекращение деятельности», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках мониторинга оцениваются такие показатели деятельности, как наличие у регоператора действующей безотзывной банковской гарантии, соблюдение схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов, доля кредиторской задолженности, доля фактической дебиторской задолженности, их соотношение друг к другу, отклонение объема транспортируемых ТКО от территориальных схем, охват коммунальной услугой, сбор платы за нее, судебные решения и негативный информационный фон в СМИ.

При наличии дел о банкротстве статус регионального оператора автоматически поднимается до «красной зоны» для более глубокой оценки.

Всего на территории Российской Федерации определено 274 зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, из них в 260 зонах деятельности 184 региональных оператора приступили к оказанию коммунальной услуги.

«В целом по стране, в рамках мониторинга деятельности регоператоров, мы видим основные причины их неустойчивости. К ним относятся низкая собираемость, низкий охват юридических лиц и индивидуальных предпринимателей договорами, отсутствие в тарифах возможности включения выпадающих доходов при установлении регионами льготных тарифов и др. Следует отметить, что региональные органы власти в рамках своих соглашений с региональными операторами должны четко и сообща отрабатывать проблемы, например, помогать с предоставлением информации о юрлицах», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. Заседания штаба проходят еженедельно.