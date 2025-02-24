РЭО назвал регионы с самой низкой собираемостью платежей за вывоз ТКО

В 2024 году девять субъектов Российской Федерации столкнулись с проблемой низкой собираемости платежей за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По данным мониторинга Российского экологического оператора, эти регионы не смогли достичь показателя в 75%.

«Основными причинами стали переходные процессы: смена региональных операторов и интеграция новых территорий, где система ТКО только формируется. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Республиках Дагестан и Тыва. В Дагестане уровень оплаты услуг за ТКО составил всего 47,2%, что стало самым низким показателем в стране. Проблемы фиксируются у всех региональных операторов: МАУ „Горсервис“, МБУ „Благоустройство г. Махачкалы“ и ООО „Благоустройство — 1“. В Тыве, где собираемость достигла 65,8%, основной сложностью остается деятельность регионального оператора ГУП „ТСП“. Перечисленные регоператоры не смогли обеспечить эффективное взаимодействие с населением и бизнесом», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме них, в перечень регионов с низкой собираемостью вошли Республики Хакасия, Ингушетия, Самарская и Псковская области. Все четыре субъекта в 2024 году провели смену региональных операторов, что привело к временным сложностям.

Экономическая стабильность региональных операторов в ряде субъектов РФ оказалась под угрозой из-за критического уровня дебиторской задолженности. Согласно аналитическим данным РЭО, в Республике Хакасия, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарской Республике, Бурятии, Иркутской и Новгородской областях сумма неоплаченных долгов перед компаниями превысила 100% от их годовой выручки. Такая ситуация создает риски снижения качества предоставляемых услуг и дестабилизирует работу региональных операторов.

«Дебиторская задолженность, превышающая годовую выручку, означает, что операторы тратят больше ресурсов на взыскание долгов, чем на развитие инфраструктуры или поддержание текущей деятельности. Проблема дебиторской задолженности требует комплексного подхода, сочетающего административные меры и социальную политику. Без оперативного вмешательства регионы и региональные операторы рискуют столкнуться с нарастанием кризиса», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.