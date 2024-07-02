РЭО назвал регионы-лидеры по внесению информации в систему учета отходов

«Информацию во ФГИС УТКО передают все субъекты РФ. Среди регионов, передающих информацию в большем объеме, стоит отметить Калининградскую, Новосибирскую и Оренбургскую области — они обеспечили не только внесение данных своего уровня, но и максимальное размещение данных региональных операторов, операторов и муниципалитетов своих регионов. Отчетность по внесению данных на ежемесячной основе направляется в адрес Правительства Российской Федерации. Мониторинг внесения данных на высшем уровне позволит собрать всю информацию об отрасли обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В топ регионов, которые передают информацию в наиболее полном объеме по всем поставщикам информации, также вошли Сахалинская, Тюменская области, Чувашская Республика, а также Республика Татарстан.

«С начала эксплуатации ФГИС УТКО с 1 декабря 2023 года в системе уже зарегистрировано более 9,8 тысячи пользователей. Система развивается в том числе по предложениям пользователей — создаются аналитические модули и функции, позволяющие пользователям оперативно реагировать на отклонения фактических показателей от проектных, корректно прогнозировать показатели. Кроме того, создается управленческий модуль для руководителей», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Для удобства внесения информации РЭО в постоянном режиме проводит селекторные совещания, на сайте размещены видеоуроки, инструкции пользователей и ответы на типовые вопросы.

Субъекты РФ должны своевременно передавать информацию об источниках образования и местах накопления ТКО, а также об объектах обработки, утилизации и размещения ТКО, нормативах накопления в соответствии с Приказом Минприроды № 919.