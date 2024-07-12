РЭО назвал регионы-лидеры по торговле пластиковыми бутылками на ЭТП

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Московская, Челябинская, Тверская области и Санкт-Петербург вошли в топ-5 субъектов РФ по торговле пластиковыми бутылками на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Лидерами по торгам пластиковыми бутылками стали Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Челябинская, Тверская области и Санкт-Петербург. Торговля вторсырьем является одним из ключевых процессов взаимодействия пользователей. Для этого на ЭТП созданы самые удобные условия. Кроме того, игроки рынка и смежных отраслей могут заказывать и выполнять услуги по расширенной ответственности производителей (РОП)», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Пластиковая бутылка — наиболее понятный вид вторичного сырья, на его примере мы зачастую видим, как устроена экономика замкнутого цикла, как отход становится новой продукцией, например, одеждой. Среди субъектов РФ, где больше всего торгуют пластиковыми бутылками, оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Челябинская, Тверская области и Санкт-Петербург. Общая стоимость лотов в них на цифровой платформе составила 1 418 180 000 рублей», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В ХМАО размещено лотов на 600 млн рублей, в Московской области — на 456,18 млн рублей, в Челябинской — на 169 млн рублей, в Тверской — на 112 млн рублей, в Санкт-Петербурге — на 81 млн рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.