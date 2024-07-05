РЭО назвал регионы-лидеры по торгам макулатурой

Москва и область, Санкт-Петербург, Пензенская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в число регионов-лидеров по торговле макулатурой на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«На ЭТП РЭО созданы максимально удобные условия для тех, кто торгует вторсырьем, заказывает услуги по исполнению нормативов расширенной ответственности производителей (РОП). Активной торговлей вторсырьем занимаются не только в центральных регионах России, но и во всех остальных федокругах. Например, в лидеры по торгам макулатурой вышли Пензенская, Тюменская области, ЯНАО. Это говорит о том, что ЭТП — популярный инструмент среди игроков отрасли по всей стране», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Макулатура является одним из самых ликвидных видов вторичного сырья, данная сфера переработки хорошо развита в нашей стране. Среди регионов, где больше всего торгуют макулатурой, оказались Москва и область, Санкт-Петербург, Пензенская и Тюменская области, ЯНАО. Общая стоимость лотов в этих регионах на ЭТП составила 20 814 000 рублей», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В Пензенской области размещено лотов на 12 млн рублей, в Санкт-Петербурге — на 6 млн рублей, в Тюменской области — на 1,258 млн рублей, в ЯНАО — на 800 тысяч рублей, в Москве — на 536 тысяч рублей, в Московской области — 220 тысяч рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.