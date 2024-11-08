РЭО назвал регионы — лидеры по сбору макулатуры в школах и детских садах

Белгородская, Кемеровская, Челябинская, Ивановская, Вологодская области вошли в топ-5 регионов, где собрали больше всего макулатуры в рамках регионального этапа Всероссийской акции по сбору макулатуры «Спасаем деревья с эколятами».

Инициаторами проведения акции выступили Российский экологический оператор и программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».

«Детские сады и школы приняли активное участие в региональном этапе акции „Спасаем деревья с эколятами“. Мы увидели, что каждый регион очень старался и хотел внести свой вклад в сохранение природы. Лидерами стали Белгородская область, где собрали более 250 тонн макулатуры, Кемеровская — там собрали почти 116 тонн макулатуры. В пятерку лидеров также вошли Челябинская, Ивановская, Вологодская области, которые собрали более 50 тонн макулатуры», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

После регионального этапа стартовал федеральный, который продлится с 8 ноября до 15 декабря. После этого программный комитет проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», а также эксперты РЭО определят победителей.