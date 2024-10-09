РЭО назвал проблемы регионов при исполнении дорожных карт по развитию отрасли ТКО

Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия дорожных карт по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» прошла 8 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ). На ней обсудили основные проблемы, связанные с неисполнением дорожных карт регионами.

«Важнейшая часть нашей работы — взаимодействие с российскими регионами: местными властями и операторами. С руководством многих регионов у нас сложились тесные плодотворные отношения, которые конвертируются в интенсивное развитие зеленой экономики. Дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. К сожалению, есть и регионы-аутсайдеры, которые рискуют остаться без новых объектов по обращению с ТКО. Они в так называемой красной зоне», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По словам руководителя департамента ГЧП ППК РЭО Александры Головановой, которая выступила модератором сессии, с 2021 РЭО подписал в рамках инвестиционных и концессионных соглашений дорожные карты по созданию объектов обращения с отходами с 75 субъектами Российской Федерации.

«В процессе аналитической работы по исполнению мероприятий дорожных карт были выявлены основные моменты, на чем спотыкаются инвесторы, субъекты РФ, концедент, концессионер, инвесторы при реализации мероприятий», — сказала Голованова.

Среди основных проблем она назвала подбор земельных участков, срыв сроков проектирования и строительства, невозможность вовремя привлечь финансирование, ошибки в разработке проектно-сметной документации, рост стоимости строительства, в связи с этим необходимость привлечения дополнительного финансирования в проекты, срыв конкурсных процедур и процедур по заключению концессионных соглашений по частной концессионной инициативе.