РЭО назвал партнеров Российского экологического форума

«РЭФ стал значимой площадкой для обсуждения представителями разных секторов, включая государство, общественность и бизнес, вопросов отрасли обращения с отходами. В 2024 году основными партнерами форума стали Сбер, Группа ЭкоЛайн, ЭКОМАШГРУПП, „Сибстекло“ и РЖД. Мы гордимся сотрудничеством с этими крупными организациями и рады наблюдать их активное участие в вопросах охраны окружающей среды и продвижения концепции экономики замкнутого цикла в России», — сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Также партнеры подготовят отраслевые сессии, которые пройдут в рамках Российского экологического форума.

«Для нас РЭФ — это эффективная дискуссионная площадка, на которой выстраивается корректный диалог власти и бизнеса всех секторов отрасли с ТКО. Мы рады быть частью этого яркого и важного события, которое определенно формирует тренды и задаёт тенденции, актуальные на следующие десятилетия», — отметил генеральный директор ЭКОМАШГРУПП Александр Пугин.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о сотрудничестве с РЭО в рамках РЭФ.

«Мы поддерживаем Российский экологический форум с самого начала его работы. И традиционно предоставляем свою площадку — СберУниверситет — для его проведения. Идеи форума созвучны ESG-стратегии Сбера, поэтому у нас много совместных проектов с участниками форума. Мы нацелены на долгосрочное деловое сотрудничество с Российским экологическим оператором и другими компаниями отрасли, ведь наша общая задача — максимизировать использование вторичных ресурсов и перейти к экономике замкнутого цикла, важной составляющей нового национального проекта „Экологическое благополучие“. РЭФ ускоряет эту работу, помогает всем заинтересованным сторонам находиться в общем инфополе и обмениваться лучшими практиками», — сказал Ведяхин.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, диалог делового и экспертного сообществ с РЭО складывается конструктивно.

«Для системных улучшений, необходим комплексный подход, с соблюдением баланса интересов социума, государства и бизнеса. Быть в контексте зеленой повестки — это значит снижать нагрузку на окружающую среду, сохраняя за собой преимущество на отраслевых рынках. Корпоративный сектор готов поддерживать инициативы, способствующие формированию устойчивых алгоритмов вовлечения ТКО в хозяйственный оборот и экологизации промышленности», — подчеркнул Эдуард Таран.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает РЭО, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.