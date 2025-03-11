РЭО назвал основные ошибки при подаче заявлений в реестр утилизаторов

Основные ошибки у компаний, подавших заявление на включение в реестр утилизаторов, связаны с недостаточной проработкой документов при подаче заявлений. Многие предприятия недостаточно тщательно проверяют документы на соответствие установленным требованиям, например, неаккуратное заполнение документации может привести к получению отказа. Российский экологический оператор запустил для бизнеса серию разъяснительных вебинаров, направленных в том числе на разъяснение основных ошибок, встречающихся в заявлениях.

«Реестр утилизаторов является тем инструментом, который позволяет обеспечить прозрачность и надежность рынка по утилизации отходов. Только предприятия из реестра могут оказывать услуги по выполнению нормативов утилизации в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. Уже сейчас в него вошло более 100 компаний, которые прошли тщательную документарную и выездную проверку. Росприроднадзор и РЭО рассмотрели более 1400 заявлений на включение в реестр утилизаторов, многие компании не прошли документарную проверку. Трудно выделить какую-то общую ошибку, у всех все разное, но есть общие тенденции — предприятия часто недостаточно досконально проверяют заявления и прилагаемые материалы. Часто присутствуют ошибки технического характера, когда, к примеру, в заявлении указывается один тип оборудования, а паспорт — другой, в технологическом регламенте бывает даже третий тип оборудования. В целом сейчас мы видим, что многие предприятия справляются с недочетами за несколько итераций», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К числу основных ошибок при подаче заявления относится несоблюдение требований к наличию информации в технологическом регламенте предприятия. Встречается не представление документов на продукцию, либо в составе заявления указывается оборудование, которое согласно технической документации не позволяет производить требуемый продукт утилизации.

Также трудности возникают с правоустанавливающими документами, когда юридически не подтверждается законность владения заявленным оборудованием.

РЭО часто выявляет недочеты с точки зрения расчета мощности оборудования, когда мощность рассчитывалась без учета необходимых технологических остановок, режима работы сотрудников, вовлечения в производственный процесс промышленных отходов, которые образовываются в процессе утилизации.

В части выездной оценки ключевые трудности возникали при проверке работоспособности оборудования.

«Бывали случаи, когда сотрудники Росприроднадзора и РЭО приезжали на объект и видели: либо не работоспособное оборудование, либо не подключенное, либо в какой-то момент работы происходила поломка оборудования. Очевидно, что в этом случае вынести решение о включении в реестр утилизаторов не представляется возможным. И тогда приходится осуществлять процедуру по новой с повторной документарной и выездной оценкой. Как правило, на повторных оценках работоспособность оборудования подтверждается и предприятие без проблем включается в реестр утилизаторов», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В марте РЭО открыл серию вебинаров по РОП, на которых в том числе рассказывает о процессе включения в реестр.

В марте РЭО открыл серию вебинаров по расширенной ответственности производителей (РОП), на которых в том числе рассказывает о процессе включения в реестр. Расписание доступно по ссылке.

Реестр утилизаторов заработал в 2024 году. По существующему законодательству переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр. Чтобы компании могли разобраться в новых требованиях в части реестра утилизаторов и РОП, РЭО создал отдельный раздел на сайте с необходимыми разъяснениями. В частности, на сайте размещены рекомендации по подготовке документов для включения в реестр утилизаторов.