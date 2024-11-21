РЭО назвал опасные для окружающей среды телевизоры

Российский экологический оператор проанализировал практику по утилизации отходов от использования товаров и выяснил, что телевизоры с люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды. Информация содержится в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанном РЭО.

«В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%. Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%), к которой относятся и телевизоры. Большое количество электроники может быть переработано, вместо того чтобы загрязнять природу. Например, особую опасность для окружающей среды представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой — люминесцентная лампа с холодным катодом. В зависимости от характеристик люминесцентной лампы в ней может содержаться до 3,5 милиграмма ртути, это примерно два градусника. Ртуть может попасть в почву и воду, повысив содержание тяжелых металлов в них. Пары ртути очень опасны для здоровья человека, вплоть до летального исхода», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ртуть относится к токсичным веществам, которые содержатся в отходах электроники, наряду со свинцом, кадмием, озоноразрушающими веществами и стойкими органическими соединениями. Поэтому еще на этапе предварительной обработки из электронных отходов необходимо изымать компоненты и материалы, содержащие опасные вещества.

Однако очень часто телевизоры и мониторы поступают на участок по переработке с уже разбитыми лампами. Поэтому транспортировка, прием и хранение электронной техники проводятся таким образом, чтобы избежать повреждения люминесцентных ламп. На участке переработки важно вести постоянный контроль и следить за тем, чтобы не была превышена предельно-допустимая концентрация ртути в воздухе, где находятся рабочие.

С 1 сентября 2023 года в России заработали новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники на уровне 85%, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.

Индивидуальные предприниматели и юрлица должны отправлять ОЭЭО на утилизацию в течение 11 месяцев. Отходы можно направлять только тем организациям, которые законно занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением групп «Отходы электронного оборудования».

Проверить наличие пункта приема старой электроники в своем городе можно в приложении «Уберу»: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery.