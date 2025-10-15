РЭО назвал новые номинации Зеленой премии

Российский экологический оператор сообщил о запуске двух новых номинаций Зеленой премии. В этом году участники смогут побороться за победу в категориях «Технологические и цифровые проекты» и «Устойчивые практики в АПК». Прием заявок продлится до 1 ноября.

«Расширение номинаций Зеленой премии позволит привлечь к участию новые отрасли и показать, как современные технологии и экологичные практики меняют экономику и делают бизнес ответственнее», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Номинация «Технологические и цифровые проекты» (партнер — ООО «Экомашгрупп») объединит компании и команды, внедряющие инновационные решения для защиты окружающей среды, устойчивого развития и снижения экологического следа человеческой деятельности.

В номинации «Устойчивые практики в АПК» смогут принять участие представители агропромышленного комплекса, развивающие экологичные методы производства, направленные на бережное использование природных ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«Зеленая премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.