РЭО назвал наиболее экологичные елки

Эксперты РЭО объяснили, почему искусственные деревья оставляют значительный углеродный след, и рассказали, как натуральные елки могут стать более экологичным вариантом при правильной утилизации. Также компания напомнила об административной ответственности за незаконную вырубку деревьев.

«Выбор новогодней елки — это не просто праздничная традиция, но и шаг к устойчивому будущему и формированию экономики замкнутого цикла. Натуральные деревья из проверенных источников, при правильной утилизации, помогают сократить углеродный след и поддержать бережное использование природных ресурсов. Если же выбор пал на искусственную ель, то она должна быть хорошего качества и прослужить вам 15-20 лет. Ведь чем дольше использовать продукт, тем более экологичным он будет за счет уменьшения углеродного следа», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Производство искусственных елок из пластика (ПВХ), а также лески, резины (могут быть разные комбинации) сопровождается высокими выбросами углерода. Основной ущерб наносится на этапе добычи нефти для пластмасс и изготовления изделий. Переработать такие елки проблематично из-за их сложного состава, а при утилизации они загрязняют почву микропластиком и выделяют канцерогены при сжигании.

Натуральные елки являются более экологичным вариантом, особенно если они куплены на легальных базарах или в специализированных питомниках. В таких местах деревья выращиваются специально для праздников или заготавливаются в рамках санитарной вырубки и расчистки территорий.

РЭО напоминает, что за незаконную вырубку елок предусмотрены штрафы согласно статье 8.28 КоАП РФ: от 3 000 до 4 000 рублей для физических лиц и до 5 000 рублей при использовании бензопилы или другой техники.

После праздников натуральные елки лучше сдавать в специальные пункты переработки, где из них делают щепу для благоустройства территорий, удобрения или подстилки для животных. Главное правило — на дереве не должно быть мишуры или других неразлагаемых материалов.