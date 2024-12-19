РЭО назвал лучших студентов в сфере экологии

Студенты РУДН, РГУ им. И.М. Губкина, МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также ряда других вузов стали победителями в номинации «Студенчество» в рамках общественного трека Зеленой премии. Торжественная церемония конкурса Российского экологического оператора состоялась 10 декабря в Москве.

«Большую роль в формировании экономики замкнутого цикла, развития технологий, да и просто внедрения новых экопривычек среди жителей нашей страны играет молодежь, в частности студенческое сообщество. Чтобы поощрить активных студентов за научно-исследовательскую и общественную деятельность в области обращения с отходами и циркулярной в этом году мы запустили специальную номинацию „Студенчество“. Среди победителей есть студенты как ведущих столичных вузов, так и региональных. Это говорит о том, что в вопросах экологии очень важно проявлять личную инициативу и заинтересованность, ведь вклад в защиту природы должен вносить каждый», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Серомлянова Ксения из РУДН (Российский университет дружбы народов») занимается разработкой молекулярных сит, предназначенных для очистки газов и их реинтеграции в промышленные процессы. Подход позволяет сводить к минимуму количество отходов, способствует повышению экологичности производственных процессов и эффективности использования ресурсов.

Вишневский Владислав (Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина) работает над научными экологическими проектами в должности инженера на кафедре промышленной экологии своего университета по тематике обращения с отходами нефтегазовых месторождений, очистки сточных воды и разработки сорбционных материалов для ликвидации разливов нефти.

Сидоренко Максим (Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина) работает по нескольким направлением. Во-первых, он ищет способы снижения антропогенного воздействия на окружающую среду на нефтегазовых месторождениях путем повторного использования отходов и производства из них продуктов для внутреннего использования. Во-вторых, проводит мониторинг участков Баренцева, Карского, Печорского и Белого морей. В 2025 году, после завершения работы над проектом по нефтесодержащим отходам, планирует написать первые научные статьи на эту тему.

Персиянова Дарья (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Мытищинский филиал) организовала концертную программу регионального субботника и восстановления исторической аллеи лип на территории музея-заповедника им. П. И. Чайковского усадьбы Демьяново, всероссийскую акцию «Открывая страну» на территории НП «Лосиный остров».

Чаусов Алексей (Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса») развивает экологическое добровольчество на территории Курской области.

Паршина Ирина из МГИМО (Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Одинцовский филиал) в рамках проекта #ЭкоЛогичноеПодмосковье разрабатывает стратегии привлечения внимания к экологическим вопросам через призму новых медиа, организовывает мероприятия, направленные на экопросвещение молодежи региона.

Шаврин Владислав (Липецкий государственный технический университет) запустил акцию по сбору вторсырья «Зеленый автобус», которая ежемесячно объединяет жителей города Липецка. В ходе акции за август, сентябрь и октябрь было собрано 2470 кг сырья на 151 остановке общественного транспорта. Вторсырье было направлено на переработку. Также для жителей были проведены 33 экологических мастер-класса.

Киевцев Никита из МГИМО изучает экологию Арктической зоны РФ, проблему загрязнения Мирового океана пластиком, занимается вопросами охраны окружающей среды в спорте, ведет научную деятельность, публикует статьи в журналах, проводит исследования. Он организовывает различные экологические информационные кампании, акции, проводит семинары и вебинары.

Аристов Кирилл из ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) реализовал несколько исследовательских и цифровых проектов. Одним из них стал расчет теплотехнических свойств отходов, используемых в производстве RDF-топлива. Другим значимым проектом стала разработка нейронных сетей для идентификации микропластика в почвах.

Кравченко Александр (Национальный исследовательский университет ИТМО) занимается разработкой модели «умного» контейнера для организации раздельного сбора отходов.

«Для тех, кто думает об обучении, не стесняйтесь идти в экологическом направлении, за этим большое будущее! Выбирайте для себя интересные образовательные программы в лучших университетах России, благо их становится все больше. А у нас, в МИСИС, который принимал очный этап экспертизы Зеленой премии, по нескольким трекам, так же есть программы магистратуры», — отметил директор Горного института НИТУ МИСИС, заслуженный эколог России Александр Мясков.

Директор института открытого образования и развития компетенций РГУ им А. Н. Косыгина Тимур Джавадов обратил внимание на важность вовлечения молодежи в экоповестку.

«Каждый проект в направлении „Студенчество“ — это яркое напоминание о том, что университеты становятся центрами экологического мышления и научной активности. Особенно хочется отметить междисциплинарный подход, который использовали многие участники в своих проектах. Интеграция технологий, науки и социальных инициатив в экологических проектах свидетельствует о глубоких знаниях и, что самое главное, о вовлеченности нашей молодежи в то, что они делают. Все участники поистине являются авторами значимых экологических изменений, меняются сами и меняют всё вокруг», — сказал он.

Студент магистратуры ПНИПУ Кирилл Аристов поблагодарил за возможность принять участие в конкурсе.

«Очень рад и благодарен, что существует такое мероприятие, как Зеленая премия, реализуемая РЭО. Это не только позволяет молодым специалистам, ученым, волонтерам, активистам и компаниям продвигать идеи экономики замкнутого цикла и охраны окружающей среды, но и вдохновляет на новые свершения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере. Участие в этом конкурсе дает возможность обмениваться опытом с единомышленниками и получать поддержку для реализации экологических инициатив», — отметил Аристов.

Студентка магистратуры РУДН Ксения Серомлянова также поблагодарила организаторов.

«Благодарю организаторов и жюри за присуждение Зеленой премии Российского экологического оператора, для меня это большая честь! Эта награда является не только признанием моего труда, но и вдохновением для дальнейших исследований.

На очном этапе удалось успешно представить проектную работу «Циклические потоки: эффективное разделение газов». Цель проекта заключается в разработке адсорбентов, предназначенных для очистки, разделения газовых смесей и их реинтеграции в промышленные процессы. Зеленая премия — это замечательная инициатива, которая подчеркивает, что каждый из нас может внести свой вклад в решение глобальных экологических проблем. Участие в таких мероприятиях позволяет не только делиться своими идеями и проектами, но и вдохновляться успехами других», — сказала студентка.

Каждый победитель в номинации «Студенчество» получит единоразовую стипендию в размере 150 тысяч рублей (сумма до вычета налогов).