РЭО назвал лучшие экоцентры России

Первое место занял «Гуманитарный ветотряд», помогающий животным в прифронтовых зонах. Второе — саратовский «Экологизатор», который направил на переработку более 300 тонн отходов и провел сотни экомероприятий. Третье — московская «Сборка», объединяющая раздельный сбор 65 видов отходов и экопросвещение с филиалами в других регионах.

«Экоцентры выполняют сразу несколько ключевых задач: они способствуют распространению раздельного сбора отходов среди населения, создают площадку для взаимодействия бизнеса и жителей, а также продвигают экопривычки и идеи экономики замкнутого цикла через образовательные инициативы. Совмещение пунктов приема вторсырья с лекциями и просветительскими мероприятиями делает их важным инструментом в формировании экологической культуры и развитии комплексной системы обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первое место занял гуманитарный ветотряд Козич Анастасии. Это военно-полевая ветеринарная медицина на территории проведения СВО. Фонд существует более 4 лет. Команда из 69 ветеринаров, волонтеров и специалистов из 14 регионов России оказывает поддержку животным в 28 прифронтовых населенных пунктах. Каждый месяц ветотряд организует выезды, помогая частным «кормилицам», которые дают приют бывшим домашним животным. За время работы фонд оснастил оборудованием три ветеринарные клиники в Мариуполе и Северодонецке, провел более 40 выездов, около 1100 операций, вакцинировал 6500 животных и доставил 55 тонн корма.

На втором месте — экоцентр АНО «Экологизатор» Хохловой Татьяны, открытый в Саратове в 2020 году. Экоцентр занимается сбором более 30 видов вторсырья и экологическим просвещением. Центр привлекает свыше 20 000 человек ежегодно, организуя экоуроки и акции. За 4 года на переработку отправлено более 300 тонн отходов и проведено свыше 700 мероприятий. Инициатива «Культура вещей» направлена на вторичное использование ресурсов — собрано и перераспределено более 50 тонн ненужных вещей.

На третьем месте — экоцентр «Сборка» Антонова Михаила, расположенный в районе Чистых прудов в Москве. Это экопросветительская площадка с пунктом раздельного сбора (65 фракций), Музеем переработки и ЭкоТехнопарком для мастер-классов. Центр ежемесячно принимает более 8000 посетителей, имеет филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также планирует открытие в Нижнем Новгороде. В рамках программы «Давай откроем экоцентр!» «Сборка» делится опытом с 50 регионами. В планах — создание мультимедийного «Музея рециклинга», доступного в том числе для маломобильных посетителей.

«Зеленая Премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.