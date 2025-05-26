РЭО назвал главные достижения отрасли ТКО в сфере цифровизации

Запуск системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и системы мониторинга полигонов, а также применение в них искусственного интеллекта стали главными достижениями отрасли по обращению с отходами в сфере цифровизации. Подробнее об этом рассказал заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров на сессии «Все для природы: искусственный интеллект и высокие технологии» в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК-2025).

«РЭО активно внедряет технологии искусственного интеллекта в бизнес-процессы отрасли обращения с отходами. К примеру, именно нейронная сеть обрабатывает большие массивы фото- и видеоданных в системах учета отходов и мониторинга полигонов», — сообщил Алексей Буров.

ФГИС УТКО создана в 2023 году. Сегодня в ней работает более 14 тысяч пользователей, внесено более 1 млн контейнерных площадок, 35 млн источников образования ТКО, 32 млн договоров, заключенных в отрасли, 24 тысячи транспортных средств, перевозящих ТКО.

С 2024 года система получает дополнительную информацию от камер на контейнерах — фотографии и видеозаписи. Эти данные обрабатываются искусственным интеллектом, который проверяет, действительно ли контейнеры были очищены и нет ли мусора рядом с ними.

В 2025 году РЭО продолжает работу над развитием нейронной сети: она научится определять фракции отходов, количество контейнеров и их предназначение — для раздельного или смешанного накопления.

Также РЭО с 2022 года реализует проект по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО. За три года создано более тысячи трехмерных цифровых моделей полигонов в 78 регионах.

Вся информация об этом загружена в систему мониторинга объектов размещения ТКО, интегрируемую с ФГИС УТКО. Здесь тоже применяется искусственный интеллект. Например, обработка данных помогает автоматически находить нарушения с помощью специальных компьютерных алгоритмов. На сегодняшний день достигнута точность срабатывания алгоритмов выше 80%.