РЭО назвал амбассадоров «Зеленой премии-2024»

Победители «Зеленой премии» 2023 года стали амбассадорами конкурса в 2024 году. Всего в список вошли 16 экоактивистов со всех уголков страны. Среди них представители проектов «Водорослям крышка!», «Эколокатор», «Новокузнецк Экологичный», «Эти великолепные птицы!» и других.

«Российский экологический оператор запускает программу „Амбассадоры Зеленой премии“, в рамках которой победители и лауреаты прошлых лет занимаются продвижением конкурса и привлечением к участию в нем как можно большего количества человек и организаций. В программу вошли 16 кандидатов, отобранных среди финалистов в номинации „Общественные проекты“. Как правило, среди общественников находятся самые креативные и заряженные экоактивисты, и роль амбассадоров для них подходит как ни для кого другого», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Работа амбассадоров будет направлена на продвижение «Зеленой премии» среди детских учреждений, занимающихся развитием юннатского движения РДДМ «Движения Первых», образовательных учреждений высшего и среднего звена, учреждений дополнительного образования, общественных организаций, природоохранных сообществ, волонтерских объединений, бизнес-компаний, органов власти.

«Благодаря программе амбассадоры смогут участвовать в закрытых мероприятиях РЭО и Российском экологическом форуме (РЭФ), выступать на образовательных площадках в рамках региональных, окружных, всероссийских слетов и форумов, а также развить лидерские навыки. Самое главное, что программа „Амбассадоры Зеленой премии“ даст экоактивистам возможность поделиться своим личным опытом участия в премии и тем, какие возможности она предоставляет», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Амбассадорами стали Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный»), Екатерина Николаева (экопросветительский общественный проект «Мы Разделяем» на площадке «Зеленый центр»), Анна Лутай («Экоцентр Обнинска» — самый маленький экоцентр в стране), Наталья Седова (проект «Вместе просто»), Мария Горовая (развитие экологического добровольчества в городе Москва), Мария Баранова (проект «Эти великолепные птицы!»), Анастасия Стихина (проект «Помощь городскому приюту бездомных животных г. Ноябрьск»), София Еремкина (творческие курсы «Second Style»), Наталья Полявина (проект «Домик вторсырья — копилка для добра и хороших дел»), Милана Кочеткова (арт-пространство по экопросвещению «Эко Бумага»).

По итогам программы будет сформирован рейтинг амбассадоров. Он будет строиться на основе их деятельности — количестве презентаций, слушателей, публикаций в социальных сетях и формате мероприятий. Наиболее активные получат поддержку и будут награждены памятными подарками в рамках РЭФ-2024. Программа продлится до 1 ноября 2024 года.